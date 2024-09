Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Weingarten

Diebe schlachten Fahrrad aus

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag ein Fahrrad aus einer Gartenhütte in der Spohnstraße entwendet und Teile abmontiert. Der Besitzer des Mountainbikes stellte am Nachmittag fest, dass das Fahrrad entwendet wurde, und ortete es. Über die Ortungsfunktion konnte er es in der Dieselstraße in Weingarten in einem Gebüsch auffinden. Die Diebe hatten von dem Mountainbike die Bremsgriffe, die Bremsscheiben sowie die Pedale abmontiert und entwendet. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Ravensburg

Unbekannter steckt Roller in Brand

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag kurz nach Mitternacht einen Motorroller auf einem Park-and-Ride-Parkplatz in der Weißenauer Straße in Brand gesetzt. Zuvor dürfte der Täter den Roller von einem Grundstück in der Straße "Am Sägebach" entwendet haben. Das Zweirad brannte aus, die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, die auch einen Glascontainer in Mitleidenschaft zogen. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg, das wegen Brandstiftung ermittelt, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Mann tritt gegen Taxi

Mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung muss ein 27-Jähriger rechnen, der am frühen Sonntagmorgen offenbar wutentbrannt gegen die Tür eines Taxis getreten hat. Der Mann war im Bereich des Bahnhofs als Teil einer Personengruppe mit einem Fahrgast im Taxi in Streit geraten, der ihn offenbar derart in Rage versetzt hat, dass er gegen das Fahrzeug trat. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei konnte den 27-Jährigen, der nach der Tat von dannen zog, im Rahmen einer kurzen Fahndung antreffen. Er wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Bad Waldsee

Motorrad geht in Flammen auf

Mutmaßlich ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand eines Motorrads am Sonntag gegen 9.30 Uhr auf der B 30. Der 45-jährige Lenker der KTM stellte das Zweirad in Enzisreute ab, weil zunächst während der Fahrt der Motor ausging und die Maschine im weiteren Verlauf zu qualmen begann. Wenig später stand das Motorrad im Vollbrand, den die Freiwillige Feuerwehr löschte. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wangen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr im Kanalweg auf dem Parkplatz beim Allgäu-Stadion einen Renault beschädigt. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken die vordere linke Seite des Wagens und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Fahrzeug beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem am vergangenen Wochenende ein VW in der Christian-Fopp-Straße beschädigt wurde. Ein Unbekannter hat die linke Seite des Wagens auf noch nicht bekannte Art und Weise beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht. Personen, die insbesondere zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bodnegg

Gegen Garagentor geprallt und das Weite gesucht

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag letzter Woche an einem Garagentor in der Mörikestraße verursacht hat. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Unbekannte gegen das Tor, das dadurch erheblich eingedellt wurde. In der Folge fuhr der Unfallverursacher weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Wangen, das wegen Fahrerflucht ermittelt, unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

