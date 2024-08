POL-NOM: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 02.08.2024; 22:32 Uhr Am Freitagabend, den 02.08.2024, befuhr ein 54jähriger Fahrradfahrer aus Hullersen den Hubeweg, aus Richtung Grillplatz kommend, in Rtg. Andershäuser Straße. In Höhe Hotel Hasenjäger verlor er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr auf einen dort geparkten Pkw auf. An beiden ...

