POL-NOM: E-Bikes aus Garage gestohlen

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 02.08.2024; 15:35 Uhr Am Freitagnachmittag, den 02.08.2024, kontrollierte eine Polizeistreife den Fahrer eines Mercedes in der Hullerser Landstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 22jährigen Fahrer körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuten. Damit konfrontiert, gab der Einbecker an, in den vorangegangenen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Gegen den jungen Mann wurde ein ...

mehr