Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrten unter berauschenden Mitteln unterbunden

Rudolstadt und Saalfeld (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass ein 38-jähriger Ukrainer am Freitagabend in Rudolstadt einen Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel führt. In Saalfeld stellten die Beamten am Freitagabend einen 44-jährigen Deutschen fest, der einen E-Scooter unter dem Einfluss berauschender Mittel führt. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell