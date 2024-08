Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs und Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.08.2024; 22:32 Uhr

Am Freitagabend, den 02.08.2024, befuhr ein 54jähriger Fahrradfahrer aus Hullersen den Hubeweg, aus Richtung Grillplatz kommend, in Rtg. Andershäuser Straße. In Höhe Hotel Hasenjäger verlor er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr auf einen dort geparkten Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Verunfallten fest. Dieser wurde aufgrund seiner Verletzungen zunächst dem Bürgerspital Einbeck zugeführt, wo ihm im Anschluss u.a. noch eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell