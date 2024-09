Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schlüsselbund dreist aus Jackentasche gestohlen

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und sucht Zeugen. Einem 82-jährigen Mann ist am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Georg-Zimmerer-Straße auf dreiste Art und Weise ein Schlüsselbund aus seiner Jackentasche gestohlen worden. Zuvor war der Senior von einem Unbekannten, der in Begleitung zweier weiterer Männer war, in gebrochenem Deutsch angesprochen und an den Schultern festgehalten worden. Danach habe der Mann in die Außentasche der Jacke gegriffen und daraus die Schlüssel entnommen. Nachdem ein Zeuge das Geschehen beobachtete und den Tatverdächtigen ansprach, flüchtete dieser in Richtung Antonstraße. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 groß, sehr schlank, Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze enganliegende Jogginghose, eine schwarze Sportjacke und eine schwarze Basecap. Die Polizei bittet nun mögliche weitere Zeugen der Tat oder Personen, die ähnlich angegangen wurden oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Nach Schockanruf Goldmünzen übergeben

Mehrere Goldmünzen und Bargeld im Gesamtwert eines fünfstelligen Euro-Betrags hat eine Seniorin aus dem Großraum Meßkirch am Mittwochvormittag an Betrüger verloren. Die Frau war zuvor telefonisch kontaktiert worden mit der Geschichte, dass ihre Tochter nach einer Straftat im Gefängnis säße und nun eine Kaution gestellt werden müsse. Nachdem die Betrüger am Telefon äußerst überzeugend auftraten und die Frau den Schilderungen Glauben schenkte, übergab sie einige Zeit später die Wertsachen an ihrer Haustür an einen Abholer, der danach mit einem dunklen Pkw davonfuhr. Erst später verständigte die Geschädigte ihre tatsächliche Tochter und der Betrug flog auf. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen bandenmäßigen Betrugs. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang abermals auf diese weit verbreitete Betrugsmasche hin. Die Anrufer, die dabei zumeist aus Callcentern agieren, treten äußerst überzeugend und teilweise auch einschüchternd auf. Daher der Rat: legen Sie bei derartigen Anrufen unmittelbar auf. Die Polizei klärt solche Sachverhalte niemals telefonisch und fordert auch keinesfalls Auskünfte über die finanzielle Situation oder mögliche Wertsachen am Telefon ein. Weitere Infos zu dieser und zu anderen Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Bad Saulgau

Verkehrsunsicheren Pkw aus dem Verkehr gezogen

Nachdem Zeugen am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr einen offensichtlich verkehrsunsicheren Pkw auf der Fahrt von Herbertingen nach Bad Saulgau gemeldet hatten, musste eine Polizeistreife den Opel später vorläufig stilllegen. Das Fahrzeug wies an der Front erhebliche Unfallschäden auf, so fehlte die komplette Stoßstange und der darunterliegende Aufprallträger war ebenso wie die Befestigung der Scheinwerfer beschädigt. Aufgrund der dadurch bestehenden Gefährdung, insbesondere für Fußgänger bei einer Kollision, untersagten die Beamten dem 24-jährigen Fahrer vorläufig die Weiterfahrt bis zu einer Instandsetzung der Schäden. Außerdem muss der Mann mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Ebenweiler

Pkw beschädigt

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Mittwochspätnachmittag und Donnerstagmorgen in der Friedhofstraße einen geparkten Renault beschädigt. Durch tiefe Kratzer über die gesamte Beifahrerseite entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Ochsenbach

Rinderherde auf Abwegen

Ob sie sich bewusst "Ochsenbach" als Ausflugsziel ausgesucht hatte, ist unklar, jedoch ist eine Rinderherde am Donnerstagmorgen durch selbigen Ort gezogen und hat Spuren hinterlassen. Rund ein Dutzend Tiere waren zuvor von einer Weide im Bereich Neubrunn ausgebüxt und gegen 7.30 Uhr durch Ochsenbach marschiert. Hierbei hinterließen sie an einem geparkten Pkw Kotspuren, stießen einen Blumenkübel um, verwüsteten Teile eines Gemüsegartens und trampelten über einen Zaun, der dadurch eingedrückt wurde. Danach zog die Herde weiter in ein Maisfeld, wo sie schließlich von ihrem Besitzer eingefangen und wieder sicher nach Hause zurückgeführt werden konnte. Ob finanzieller Schaden entstanden ist, der gegebenenfalls ersetzt werden muss, bedarf noch der Klärung.

