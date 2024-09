Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Von Exhibitionist belästigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Exhibitionist bereits am vergangenen Freitag gegen 18.15 Uhr eine Anwohnerin in der Hauffstraße belästigt hat, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Der Unbekannte soll sich vor dem Mehrfamilienhaus herumgetrieben, entblößt und sexuelle Handlungen an sich vollzogen haben. Als die Anwohnerin um Hilfe rief, flüchtete der Täter in Richtung Beethovenstraße. Die Frau beschreibt den Mann als etwa 20 - 30 Jahre alt, rund 175cm groß und dick. Er hatte kurze schwarze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und sprach offenbar Deutsch. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen kurzen Sporthose. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Ittenhausen und Unterteuringen am Mittwoch gegen 17.30 Uhr entstand Sachschaden. Ein 48 Jahre alter Hyundai-Lenker war auf der K7735 in Richtung Unterteuringen unterwegs, kam kurz nach Weiler nach einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Geäst im dortigen Wald. Der 48-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto wird der Sachschaden auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Radfahrer von Auto erfasst

Leicht verletzt wurde ein jugendlicher Pedelec-Fahrer, als er am Mittwoch in der Keplerstraße von einem abbiegenden Auto erfasst wurde. Die 20 Jahre alte Fiat-Lenkerin wollte nach rechts in die Roseggerstraße einfahren und übersah dabei den in gleicher Richtung auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden Jugendlichen. Nach dem Zusammenstoß stürzte der junge Mann auf die Fahrbahn, eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Friedrichshafen

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Unfall

Strafrechtliche Folgen erwarten einen 36 Jahre alten Mann, nachdem er am späten Mittwochabend in der Äußeren Ailinger Straße alkoholisiert einen Unfall gebaut hat. Der Mann war mit seinem Dacia unterwegs und verlor auf Höhe des Trautenmühlewegs mutmaßlich aufgrund seiner Trunkenheit die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und in der Folge mit einer Straßenlaterne, die umknickte. Insgesamt richtete der Mann dabei mehrere tausend Euro Sachschaden an. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme ergab die Atemalkoholmessung einen Wert von über zwei Promille, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb ihm neben der Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung auch weitere Konsequenzen drohen.

Kressbronn

Pedale verwechselt - Unfall

Weil eine 62 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, entstand hoher Sachschaden. Auf einem Parkplatz im Nonnenbacher Weg kollidierte ihr Mercedes in der Folge zunächst mit einem VW und prallte in Anschluss gegen die Außenfassade des dortigen Geschäfts. Während die Unfallverursacherin mit dem Schrecken davonkam, entstand an ihrem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Am VW beläuft sich der Sachschaden auf rund 7.000 Euro, die Außenfassade wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Tettnang

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 7.20 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Kalchenstraße ermittelt der Polizeiposten Tettnang. Vermutlich beim Rangieren oder Wenden streifte ein Unbekannter einen geparkten BMW und richtete dabei etwa 10.000 Euro Sachschaden an. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Verantwortliche die Fahrt fort. Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Vandalen richten hohen Sachschaden an

Vandalen haben sich am Dienstagabend Zutritt zu einem unbewohnten Neubau in der Seehaldenstraße verschafft und im Inneren hohen Sachschaden angerichtet. Die bislang unbekannten Täter zertrümmerten zahlreiche frisch verlegte Fliesen auf dem Boden und suchten im Anschluss das Weite. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und geht einem ersten Verdacht nach. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten zivilrechtliche Forderungen in Verbindung mit der Tat stehen.

Markdorf

Senior angegriffen

Ermittlungen wegen Körperverletzung hat der Polizeiposten Markdorf nach einem Vorfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Eisenbahnstraße eingeleitet. Ein Unbekannter soll einen 76-Jährigen im Bereich des dortigen Bahnhofskiosks attackiert und gegen eine Wand gedrückt haben. Grund für den Wutausbruch des bislang nicht bekannten Angreifers soll das Parkverhalten des Seniors gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an die Polizei zu wenden.

Deggenhausertal

Spiegelstreifer

Sachschaden entstand, als sich am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der L 201 zwischen Wittenhofen und Obersiggingen zwei Autos gestreift haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 50-Jährige Mercedes-Lenkerin in Richtung Obersiggingen und geriet in Richtung Fahrbahnmitte. In der Folge kam es zum Spiegelstreifer mit einem entgegenkommenden Ford-Lenker. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

