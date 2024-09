Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeschlagen

Ein Vandale hat am Dienstag zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr die hintere Scheibe eines in der Hans-Böckler-Straße geparkten Autos eingeschlagen. Wer den Sachschaden verursacht hat, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichhafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrer von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat sich ein 48 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Dienstag gegen 17.15 Uhr im Kreisverkehr der Flugplatzstraße / Barbarossastraße von einem Pkw erfasst wurde. Die 23-jährige Autofahrerin fuhr von der Barbarossastraße in den Kreisverkehr ein, übersah dabei offenbar den Pedelec-Lenker und nahm diesem die Vorfahrt. In der Folge kam es zum Zusammenstoß und der 48-Jährige stürzte zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden fiel gering aus.

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Unfall

Zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste eine 24 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin, nachdem sie am Dienstag kurz nach 9.30 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Die 29 Jahre alte Audi-Lenkerin wollte aus einer Grundstücksausfahrt auf die Paulinenstraße einfahren und übersah dabei offenbar die auf dem Fuß- und Radweg fahrende 24-Jährige. Die Rollerfahrerin kollidierte mit dem Wagen und zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Eriskirch

Ladendieb nach Verfolgung festgenommen

Eine Anzeige erwartet einen 27-Jährigen, der am Montag gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsgeschäft in der Friedrichshafener Straße beim Stehlen erwischt wurde. Der Ladendetektiv beobachtete den Mann, als dieser unter anderem Tabak in seiner Kleidung versteckte und im Anschluss den Kassenbereich passierte. Nach der Tat ergriff der 27-Jährige die Flucht und wurde dabei vom Zeugen verfolgt. Die verständigte Polizei nahm den Dieb in einer nahegelegenen Obstplantage fest und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Heiligenberg

Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Fahrzeug rückten die Polizei Überlingen und die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf die L 201 aus. Eine 45 Jahre alte Fiat-Fahrerin war mit dem Wagen unterwegs und stellte an einer Kehre zwischen Heiligenberg-Steigen und Heiligenberg Rauch aus der Lüftung fest. Ihr gelang es noch, das Transportfahrzeug abseits der Straße zu parken und auszusteigen. Dann musste sie feststellen, dass der Wagen innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand stand. Die Wehrleute löschte das Auto, konnten einen Totalschaden jedoch nicht verhindern. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt. Als Brandursache liegt ein technischer Defekt nahe.

