Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Scheibe von geparktem Pkw eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines in der Merowinger Straße geparkten Pkw eingeschlagen. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und sprach den unbekannten Täter an, woraufhin dieser mit einem E-Bike flüchtete. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 300 Euro. Der unbekannte Täter trug eine helle Jacke und einen schwarzen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Inzigkofen/Bad Saulgau/Mengen

Unter Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Drei Pkw-Lenker, die unter der Einwirkung von Alkohol oder Betäubungsmitteln unterwegs waren, haben Polizeibeamte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 21 Uhr zeigte ein 36-Jähriger in Bad Saulgau bei der Kontrolle entsprechende Auffälligkeiten, ein Schnelltest bestätigte eine Beeinflussung durch THC. Kurz vor 23 Uhr wurde ein ebenfalls 36-Jähriger in Engelswies kontrolliert, bei dem ebenfalls der Verdacht besteht, unter der Einwirkung von THC gefahren zu sein. Beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung nun Klarheit bringen muss. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, sie müssen im Positivfall mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Kurz nach Mitternacht wurde in Mengen ein 38-jähriger Autofahrer überprüft, der deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille, woraufhin auch er eine Blutprobe und gleichzeitig seinen Führerschein abgeben musste. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Scheer

Nach Dachsturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 52-jähriger Gebäudereiniger bei einem Sturz vom Dach des Kinderhauses Sonnenschein am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr zugezogen. Bei einsetzendem Regen rutschte der Mann nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beim Verlassen des Dachs aus und fiel daraufhin etwa zwei Meter in die Tiefe. Er wurde vom Notarzt, der mittels Rettungshubschrauber vor Ort war, erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Meßkirch

BMW besprüht - Sachschaden

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist von Unbekannten in der Wallstraße ein am Straßenrand geparkter BMW beschmiert worden. Die dunkle bis schwarze Farbe wurde am hinteren rechten Fahrzeugbereich aufgesprüht. Ein Motiv oder Symbol lässt sich nicht erkennen. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu möglichen Tätern unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Bad Saulgau

Leichtkraftrad fährt auf Pkw auf

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in der Moosheimer Straße glücklicherweise unverletzt geblieben. Ein stadtauswärts fahrender 73-jähriger Tiguan-Lenker wollte in der Moosheimer Straße nach links in den dortigen Recyclinghof abbiegen, als er aufgrund Gegenverkehrs anhalten musste. Der 17-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, am Pkw ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell