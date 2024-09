PP Ravensburg: Vermisstenfahndung nach Günther B.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen-Laiz Pkw und Fahrrad beschädigt Offenbar mutwillig hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Tiefgarage in der Inzigkofer Straße sowohl die Motorhaube eines geparkten Pkw als auch den Reifen eines abgestellten Fahrrads beschädigt. Während in die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand ein Buchstabe geritzt wurde, wies der Fahrradreifen einen Einstich ...

mehr