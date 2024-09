Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 04.09., und Montag, 09.09., einen Opel rundherum zerkratzt, der auf dem Parkplatz eines Zustellzentrums in der Otto-Lilienthal-Straße abgestellt war. Der Vandale ritzte unter anderem ein verfassungsfeindliches Symbol in den Lack. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfall fordert Sachschaden

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an der Einmündung der Schmalholzstraße zur Berger Straße entstand am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr rund 8.000 Euro Sachschaden. Eine 41 Jahre alte Volvo-Lenkerin fuhr nach links auf die Vorfahrtstraße ein und kollidierte dabei mit dem VW eines 33-Jährigen, der nach links in die Schmalholzstraße abbiegen wollte. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Kressbronn

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in einem Restaurant im Bereich Schnaidt ermittelt die Polizei. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren Arbeitskollegen aneinandergeraten. Eine Frau und ein Mann sollen im Laufe des Streits zu einer Stange gegriffen und damit auf ihr 55-jähriges Gegenüber eingeschlagen haben. Der 55-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und zur Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Klärung der Identität der Tatverdächtigen und der Hintergrund und Ablauf der Auseinandersetzung sind aktuell Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen des Polizeipostens Langenargen.

Kressbronn

Unfallflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen bei einem missglückten Wendemanöver im Parkweg angerichtet. Der Verantwortliche touchierte den auf einem Stellplatz geparkten Mercedes an der Beifahrerseite und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Meckenbeuren

E-Scooter aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat am Wochenende einen E-Scooter aus einem Pkw gestohlen, der auf dem Parkplatz des Hegenberggeländes geparkt stand. Der Roller, der mutmaßlich durch ein heruntergedrücktes Fenster aus dem Wagen entwendet wurde, konnte im näheren Umfeld bereits wieder aufgefunden und der Eigentümerin zurückgegeben werden. Personen, die zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Eriskirch

Pedelec gestohlen - Ortungsfunktion führt Polizei auf die Spur

Die Ortungsfunktion hat Ermittler am Montagmorgen auf die Spur eines gestohlenen Pedelecs geführt. Ein bislang ungekannter Fahrraddieb hatte das am Fahrradabstellplatz am Bahnhof angeschlossene Pedelec gestohlen. Der Eigentümer konnte das Rad rasch lokalisieren und verständigte die Polizei, als er dieses mit einem fremden Schloss angekettet vorfand. Nachdem die Eigentumsverhältnisse zweifelsfrei geklärt waren, kam ein Bolzenschneider zum Einsatz und das Fahrrad konnte an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Dieb dauern an.

Tettnang

Unfall im Kreuzungsbereich

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Montagabend gegen 19:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bürgermoos. Ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer bog von der Temesburger Straße nach links in die Klausenburger Straße ein und übersah dabei offenbar eine gleichalte vorfahrtsberechtigte Mitsubishi-Lenkerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall bei der Fahrstreifenzusammenführung

Weil er offenbar vom Ende seiner Fahrspur überrascht wurde, hat ein 76 Jahre alter Mercedes-Lenker am Montagmorgen zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war auf der linken Spur unterwegs, musste am Ende des zweispurigen Bereichs abrupt auf die rechte Fahrspur wechseln und touchierte dabei seitlich einen dort fahrenden Lastwagen. Während am Lkw eher geringer Schaden entstand, wurde der Mercedes an der gesamten rechten Seite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Markdorf

Zeugenaufruf nach Beleidigung

Nachdem ein 36-Jähriger am Sonntagmorgen von einem unbekannten jungen Mann beleidigt wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Der Unbekannte soll mit einer angeleinten Katze in der Spitalstraße unterwegs gewesen sein, als der Hund des 36-Jährigen zu Bellen begann. Der junge Katzenhalter soll daraufhin mit beleidigenden Worten um sich geworfen haben und von dannen gezogen sein. Er wird als etwa 17 Jahre alt und rund 190cm groß und schlank beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Salem

Gefährliches Überholmanöver - Zeuge gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Montag gegen 11.50 Uhr auf der L 200a ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen Traktor-Fahrer. Der 46-Jährige war mit seinem Gespann von Überlingen kommend in Richtung Tüfingen unterwegs. Im dortigen Waldstück setzte er kurz vor einer Rechtskurve zum Überholen eines Radfahrers an und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Der unbekannte Autofahrer und der 46-Jährige mussten bis zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern, zudem wich der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns nach rechts aus. Dabei wurde der 32 Jahre alte Radfahrer abgedrängt, er verletzte sich beim Sturz leicht. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 46-Jährigen und bittet den Autofahrer, der nach dem Unfall weiterfuhr, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

In Kiosk eingebrochen

Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Schloßseeallee am Sonntagmorgen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bereits einen Heranwachsenden und zwei Kinder im Tatverdacht. Sie sollen sich in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 4.45 Uhr mehrfach Zutritt zum Kiosk verschafft und insgesamt einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag aus einer Kasse sowie Getränke, Süßigkeiten, Zigaretten und Feuerzeuge gestohlen haben. Aufnahmen mehrerer Videoüberwachungsanlagen führten die Ermittler rasch auf die Spur der Jungen. Darüber hinaus sollen die Verdächtigen bereits im Internet mit der Tat und der Beute geprahlt haben. Der Polizeiposten Immenstaad prüft aktuell, ob die Kinder und der Heranwachsende auch für weitere Taten verantwortlich sind.

