Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Die restliche Nacht von Montag auf Dienstag musste ein 27-Jähriger in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen, nachdem er am Montag kurz nach 20.30 Uhr in einer Gaststätte in der Marktstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte. Die Beamten waren gerufen worden, weil der 27-Jährige unter anderem Gläser auf Gäste warf, einen Gast damit traf und verletzte sowie mehrere Personen beleidigte. Noch vor Eintreffen einer Polizeistreife konnte der Randalierer fliehen, wurde jedoch von den Beamten in Bahnhofsnähe angetroffen und in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann, der in jüngster Zeit die Polizei immer wieder auf Trab hielt, wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Ravensburg

Unfallflucht

Unfall beim Ausparken- Verursacher flüchtet

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 16 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Klinik in der Weingartshofer Straße einen geparkten Seat Ibiza touchiert hat. Ohne sich um den Schaden am hinteren linken Kotflügel, der auf rund 1.000 Euro beziffert wird, zu kümmern, fuhr der Lenker eines mutmaßlich roten Fahrzeugs von dannen. Hinweise zum Unfall und zum Verursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Horgenzell

Polizei bittet nach Unfall um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag kurz vor 17 Uhr auf der K 7973 zwischen Zogenweiler und Berg ereignet hat, bittet das Polizeirevier um Zeugenhinweise. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der von Berg in Richtung Zogenweiler unterwegs war, überholte auf Höhe einer Kuppe einen Fahrradfahrer. Der entgegenkommende 64-jährige Lenker eines VW musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern. Ein nachfolgender 29-Jähriger konnte mit seinem VW nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 64-Jährigen auf. Der Unbekannte, der den Unfall womöglich nicht bemerkt hat, fuhr unterdessen weiter. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Wangen

Mann tritt gegen Pkw

Offenbar in Rage war ein Fußgänger, der am Montag kurz vor 16 Uhr in der Gegenbaurstraße mit dem Fuß gegen den Pkw einer 25-Jährigen getreten hat. Der telefonierende Mann stand am dortigen Fußgängerüberweg und machte zunächst keine Anstalten, diesen zu überqueren. Die 25-Jährige hielt mit ihrem Wagen kurz an, fuhr dann jedoch in der Annahme, der Fußgänger wolle die Straße nicht überqueren, weiter. Der Mann trat in der Folge mit dem Fuß gegen die hintere Tür und beleidigte die 25-Jährige schließlich. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Namen des Mannes ermitteln. Er wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Alkoholisiert hinterm Steuer

Rund 1,3 Promille hatte ein 53-jähriger Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Montag gegen 20.45 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Leutkirch

Vandale hinterlässt Sachschaden

Am Waldkindergarten in der Schillerstraße hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eine Garderobe abgerissen und zerstört. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter.

Bad Wurzach

Betrüger bringen 67-Jährigen um Teile seines Ersparten

Eine vermeintlich profitable Geldanlage mit Bitcoins wurde einem 67-Jährigen aus einem Teilort von Bad Wurzach in den vergangenen Wochen zum Verhängnis. Der Mann stieß im Internet auf ein verlockend klingendes Angebot und nahm Kontakt auf. Ein angeblicher Anlegeberater überzeugte den 67-Jährigen am Telefon, sich eine App herunterzuladen und 250 Euro zu investieren. Nach nur wenigen Wochen täuschte der vermeintliche Berater seinem Opfer vor, dass sich bereits ein fünfstelliger Euro-Betrag auf dem Konto befinden soll. Im weiteren Verlauf meldete sich ein Broker, der dem Mann klarmachen wollte, dass er zur Auszahlung des Gewinns zunächst mehrere tausend Euro zur Validierung sowie Steuern bezahlen müsse. Der 67-Jährige bezahlte gutgläubig einen Betrag von insgesamt rund 5.000 Euro an die Betrüger. Erst als die vermeintlichen Anlegeberater ihr Opfer davon überzeugen wollten, einen Kredit in Höhe von 20.000 Euro aufzunehmen, wandte sich der Mann an die Polizei. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Bandenbetrugs und warnt vor dieser Betrugsmasche: Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an! Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein. Traumhafte Renditen können ein Warnsignal sein - lassen Sie sich daher nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell