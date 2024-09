Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ins Schleudern geraten - Unfall

Nicht der Witterung angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend auf der K 7728 ereignet hat. Ein 36 Jahre alter Renault-Fahrer war auf der Straße "Am Flugplatz" unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße Richtung Seewald folgen. Auf nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und fuhr geradeaus in Richtung K 7791. Dort touchierte er zunächst die Verkehrsinsel und prallte in der Folge in die Schutzplanke. Verletzt wurde der 36-Jährige nicht. An seinem Renault, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 7.000 Euro Sachschaden. Wie hoch der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung ausfällt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Friedrichshafen

Hastiger Fahrertausch vor Polizeikontrolle

Mit Anzeigen müssen ein 47-jähriger Mann und sein 27 Jahre alter Sohn rechnen, nachdem sie in der Nacht auf Montag von der Polizei kontrolliert wurden. Ein Verkehrsteilnehmer war kurz vor 1 Uhr auf der Bundesstraße 31 auf die auffällige Fahrweise des Audis vor ihm aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten forderte den Wagen-Lenker kurze Zeit später mittels Leuchtschrift auf, dem Polizeiwagen zu folgen und stellten dann im Rückspiegel fest, dass die Insassen an der Kontrollörtlichkeit rasch die Plätze wechselten. Der Grund für den hastigen Fahrertausch wurde schnell klar, der 27-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen, den 47-jährigen Beifahrer, der das unerlaubte Fahren zugelassen hatte, erwarten ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen.

Langenargen

Radfahrer stoßen zusammen

Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 18 Uhr im Bleichweg wurden zwei Radfahrer leicht verletzt. Ein 47 Jahre alter Radler war auf dem Verbindungsweg von der Mühlstraße kommend unterwegs und fuhr nach links auf den Bleichweg ein. Dort setzte er seine Fahrt zunächst auf der Gegenfahrbahn fort, woraufhin eine entgegenkommende Radfahrerin abrupt bremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 79-Jähriger wich der Frau vor ihm aus und konnte einen Zusammenstoß mit dem 47-Jährigen nicht mehr verhindern. Beide zogen sich Blessuren zu, der Jüngere wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Oberteuringen

Unfall fordert Sachschaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos waren die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr in der Richard-Wagner-Straße ereignet hat. Ein 50 Jahre alter Audi-Lenker fuhr aus einer Einfahrt auf die Straße ein und übersah dabei einen aus Hiltensweiler nahenden 51-jährigen Audi-Fahrer. Beim folgenden Zusammenstoß entstand an beiden Autos jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Kluftern

Jungbäume von Unbekannten abgeschnitten - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntagnachmittag auf dem Hof der Grundschule Kluftern zwei frisch gepflanzte Bäume offenbar mutwillig abgeschnitten haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Hinweise von Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden unter 07541/701-0 vom Polizeirevier Friedrichshafen oder unter Tel. 07545/1700 vom Polizeiposten Immenstaad entgegengenommen.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall fordert Sachschaden

Etwa 20.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntag gegen 13.20 Uhr beim Zusammenstoß zweier Autos im Waldweg. Eine 78 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Mercedes aus einen Grundstück heraus auf die Straße und übersah dabei einen herannahenden 49 Jahre alten BMW-Lenker. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand.

