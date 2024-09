Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Trickdiebstähle auf Mittelaltermarkt

Im Verdacht, am Samstag im Bereich des Mittelaltermarkts zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse gestohlen zu haben, steht ein 22-Jähriger, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen ermitteln konnten. Dem Mann wird vorgeworfen, die Geschädigten unvermittelt umarmt und in einer ausländischen Sprache angesprochen zu haben. Kurze Zeit später wurde jeweils das Fehlen der persönlichen Gegenstände bemerkt. Im Rahmen der polizeilichen Nachforschungen wurde der 22-Jährige beim Betreten der Landeserstaufnahmeeinrichtung festgestellt und bei ihm eines der Mobiltelefone aufgefunden. Gegen ihn wird nun wegen Trickdiebstahls ermittelt. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet weitere mögliche Geschädigte, die ähnlich angegangen wurden, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 30-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in Meßkirch kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille, woraufhin der Mann die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein musste der 30-Jährige, der nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt wird, ebenfalls abgeben.

Herbertingen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war der 54-jährige Lenker eines Kleinkraftrads, der am Samstagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau auf der B 311 bei Herbertingen kontrolliert wurde. Aufgefallen war der Mann, nachdem er einen für die Benutzung mit Kraftfahrzeugen unzureichenden Skateboardhelm trug. Im weiteren Verlauf der Überprüfung stellte sich außerdem heraus, dass der 54-Jährige keinen Führerschein besitzt und somit mit dem Kraftrad nicht hätte fahren dürfen. Er gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige, das Kleinkraftrad wurde für weitere Überprüfungen hinsichtlich möglicher technischer Veränderungen sichergestellt.

Bad Saulgau

Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und sucht Zeugen. Den Angaben eines 35-jährigen Pkw-Lenkers zufolge sei dieser bereits am vergangenen Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der L 285 von Bad Saulgau in Richtung Aulendorf fahrend in Höhe Lampertsweiler vom bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen 1er-BMW an unübersichtlicher Stelle überholt worden. Nachdem Gegenverkehr kam, mussten sowohl der 35-Jährige als auch der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Unbeeindruckt davon habe der Unbekannte, dessen Kennzeichen bekannt ist, seine Fahrt fortgesetzt. Zur genauen Klärung des Geschehensablaufs sucht die Polizei nun insbesondere die Insassen des entgegenkommenden Pkw sowie weitere mögliche Zeugen. Sie mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

