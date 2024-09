Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Einbrecher versuchen mehrere Wohnwagen zu öffnen

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch letzter Woche und vergangenem Freitag in Bad Saulgau auf einem Kiesparkplatz am Bahnhof in mehrere dort abgestellte Wohnwagen und Wohnmobile einzubrechen. Glücklicherweise gelangten der oder die Täter in keinem der Fälle ins Fahrzeuginnere. Durch die Aufbruchversuche wurde allerdings zumindest an den Türen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Geschädigte sowie Personen die im Zeitraum vom Mittwoch, 28.08.2024, bis zum Freitag, 06.09.2024, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Kiesparkplatzes gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0.

Sigmaringen

Dieb bestiehlt mehrere Personen

Ein Geldbeutel samt Inhalt sowie zwei Mobiltelefone waren der Ertrag eines trickreichen Diebes, welcher zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in Sigmaringen sowohl im Lidl, als auch auf dem Mittelaltermarkt sein Unwesen trieb. Um an die Wertgegenstände zu kommen, redete er auf seine Opfer ein und kam ihnen körperlich nah, bis hin zu einer Umarmung. Im Rahmen der Ermittlungen konnte anhand eines Fotos ein 22-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei ihm konnte ein Teil des Diebesgutes aufgefunden werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hechingen.

Sauldorf

Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

Zwei eher leicht Verletzte und eine mit einer Fraktur etwas schwerer Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls vom Samstagnachmittag auf der B313 bei Boll. Eine 18-jährige Fahrerin eines BMW übersah beim Einbiegen von einem Gemeindeverbindungsweg auf die Bundesstraße einen dort fahrenden Audi, wodurch es zur Kollision kam. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000.- Euro. Die B313 war während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

