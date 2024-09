Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Isny

Verletzte Person aufgefunden

Im Senngutweg in Isny wurde am frühen Samstagmorgen eine männliche Person mit diversen Verletzungen im Brustbereich aufgefunden. Der Verletzte wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ursache für die Verletzungen konnte noch nicht abschließend geklärt werden und ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise könnten sie durch einen Verkehrsunfall oder einen Sturz entstanden sein. Mögliche Zeugen, die im Zeitraum zwischen fünf und sechs Uhr am gestrigen Morgen im Bereich des Senngutweges etwas bemerkt haben, werden daher gebeten sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle in Kißlegg, Tel.: 07563/9099-0, zu melden.

Kißlegg

Motorradfahrer fährt auf vorausfahrenden Pkw auf

Ein 28-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades übersah am Samstagnachmittag, dass eine vor ihm fahrende 58-jährige Lenkerin eines Fiat ihren Pkw verkehrsbedingt abbremste. Bei der folgenden Kollision zog sich der Motorradfahrer eine Oberschenkelverletzung zu, aufgrund dessen er zur stationären Aufnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von schätzungsweise 8000.- Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße zwischen Wangen und Waltershofen im Bereich der Abzweigung nach Ratzenried für eine halbe Stunde gesperrt und anschließend ebenso lang nur einseitig befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell