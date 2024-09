Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Verkehrsunfall - Volltrunken mit dem Auto überschlagen

Volltrunken mit mutmaßlich nahezu 4 Promille verursachte am Freitag gegen 16.50 Uhr eine Pkw-Lenkerin in Meckenbeuren einen Verkehrsunfall und wurde dabei selbst schwer verletzt. Wie die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen bislang in Kenntnis bringen konnten, befand sich der Kleinwagen einer 52-jährigen Fahrzeuglenkerin auf der Hauptstraße in Meckenbeuren, als diese während der Fahrt ohne erkennbaren Grund plötzlich nach rechts lenkte und kurzzeitig den dortigen Gehweg befuhr. Im Anschluss steuerte die Fahrzeuglenkerin ihren Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn, bis sie abermals deutlich nach rechts lenkte. Dabei überquerte das Fahrzeug vollständig den dortigen Gehweg und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Nach dem Eintreffen von diversen Rettungskräften konnte die Fahrzeuglenkerin, welche sich alleine im Fahrzeug befand, durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten und geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Durch umherfliegende Teile der umgefahrenen Straßenlaterne wurden zwei weitere ansonsten unbeteiligte Autos stark beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich nach den ersten Ermittlungen auf circa 50.000 Euro belaufen. Neben dem Rettungsdienst sowie einem Notarzt waren die örtlichen Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort. Das Fahrzeug der Verursacherin wurde vor Ort abgeschleppt. Aufgrund der Alkoholisierung der Unfallverursacherin wurde durch die Beamten eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde einbehalten.

Friedrichshafen

Motorrad kommt bei der Flucht vor der Polizei von der Fahrbahn ab

Um sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen, flüchtete am 06.09.2024 um 22.34 Uhr in der Lindauer Straße in Friedrichshafen ein Motorradfahrer und kam kurze Zeit später bei einem Abbiegemanöver zu Fall. Als die örtlichen Beamten mit ihrem Streifenwagen das ihnen auffällige Motorrad kontrollieren wollten, bemerkte dies der 25-jährige Lenker, woraufhin dieser sofort beschleunigte und versuchte sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Trotz der deutlichen Anhaltesignale der Polizei versuchte der Motorradfahrer im innerörtlichen Bereich mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Polizeistreife abzuhängen. Bei dieser rasanten Fahrt wurde vermutlich auch ein entgegenkommendes weißes Kraftfahrzeug gefährdet. Als der Flüchtige nach wenigen Kilometern auf seiner Flucht ein zweites Einsatzfahrzeug der Polizei erkannte, machte er ein unkontrolliertes ruckartiges Lenk- beziehungsweise Abbiegemanöver und kam dabei zu Fall. Dabei wurde er lediglich leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden durch die Experten der Verkehrspolizeiinspektion Ravensburg übernommen. Nach dem bisherigen Stand der eingesetzten Beamten ist der Kradlenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Weiteren wird noch geprüft, ob er unter dem Einfluss von berauschenden Betäubungsmitteln stand. Hierzu veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Da die Eigentumsverhältnisse des Kraftrades bislang nicht geklärt werden konnten, wurde dieses abgeschleppt. Am Kraftrad entstand bei dem Sturz ein Schaden von circa 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg unter der Nummer 07563 9099-0 erbeten. Insbesondere ist der genannte weiße Pkw beziehungsweise dessen Insassen noch nicht bekannt. Diese könnten vermutlich mit wichtigen Angaben zur Sachverhaltsaufklärung beitragen.

