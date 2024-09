Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 0.30 Uhr auf der Straße am Hardthof. Eine 28-Jährige befuhr die Straße in Fahrtrichtung Nusplingen. In einer scharfen Rechtskurve befuhr ein 32-jähriger vorausfahrender Audi-Fahrer den geschotterten Randstreifen und beschleunigte im Ausgangsbereich stark. Hierdurch wurden die auf dem Randstreifen befindlichen Steine auf den PKW der 28-Jährigen geschleudert. Neben der Windschutzscheibe wurden auch mehrere Stellen am Fahrzeug beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 32-Jährige seine Fahrt unvermindert fort. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Hierbei muss auch geklärt werden, ob der Mann den Unfall bemerkt hat. Der am Fahrzeug der 28-Jährigen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro, aufgrund des beschädigten Kühlers liefen Betriebsstoffe aus, woraufhin der Wagen nicht mehr fahrbereit war.

Schwenningen

Mann will Holz entsorgen und sorgt für Brandgefahr im Wald

Ein 42-Jähriger sorgte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr an einem Waldstück nahe dem Verbindungsweg zur Straße Buchenweg für einen Feuerwehreinsatz. Der Mann wollte einen alten Spielturm aus Holz entsorgen und zündete das teilweise lackierte und noch mit Schrauben und Nägeln versehene Holz an. Eine aufmerksame Anwohnerin sprach den Mann auf die potenzielle Gefahr einer Ausweitung des Brandes an, wobei sich dieser uneinsichtig zeigte. Daraufhin alarmierte die 85-Jährige die Feuerwehr. Selbst nach Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der 42-Jährige jedoch weiterhin uneinsichtig und spielte die mit dem Brand verbundene Gefahr herunter. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung rechnen.

Leibertingen

Unbekannter fährt gegen Gartenzaun und Steinmauer

Ein unbekannter Fahrer beschädigte im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen Gartenzaun sowie eine Steinmauer in der Gartenstraße und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich aufgrund des Schadensbildes um eine Art Lieferwagen gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum flüchtigen Fahrer und Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Mengen

Trunkenheitsfahrt mit 1,2 Promille

Seinen Ford abstellen musste am Donnerstag gegen 22 Uhr ein 32-Jähriger, der offenbar zu viel getrunken hatte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann einen starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Daraufhin musste der 32-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Bad Saulgau

Kennzeichen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gleich beide Kennzeichen hat ein Unbekannter am Donnerstagabend von einem am Friedhof geparkten PKW entwendet. Hierbei entstand ein Schaden von knapp 60 Euro. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 22 Uhr Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Bushaltestelle beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben die Bushaltestelle Pfullendorf Sylvenstal beschädigt. Eine komplett zersprungene Glasscheibe konnte dort am Donnerstagabend von einer Streife festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 entgegen.

Pfullendorf

Unbekannter zerkratzt Auto - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 18 Uhr ein am Friedhof geparktes Auto beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratze er hierbei die gesamte rechte Fahrzeugseite des Renaults, wodurch ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro entstand. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, und bittet diese, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell