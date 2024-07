Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Delbrück (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht auf einem Parkplatz an der Rietberger Str./Lange Straße in Delbrück sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen.

Eine 45-jährige Frau hatte einen schwarzen Audi E-Tron 50 am Mittwoch, 10. Juli, gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Rietberger Straße abgestellt. Es handelt sich dabei um den Parkplatz, der an die rückwärtige Gebäudeseite des Ärztehauses an der Lange Straße angrenzt. Als sie nach einer Stunde zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie massive Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sowie zu dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer sagen können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

