Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Go-Kart verunglückt

Salzkotten-Verne (ots)

33154 Salzkotten-Verne, Am Schlinge,

Sonntag, 14.07.2024, 16:25 Uhr

(mn)Zu einem tragischen Unfall mit einem Eigenbau Go-Kart kam es am Sonntagnachmittag. Ein 55jähriger geriet bei einer Testfahrt mit seinem selbstgebauten Go-Kart gegen den Bordstein. Das nicht für den Straßenverkehr zugelassene Fahrzeug, mit dem der Mann die Straße Am Schlinge befuhr, drehte sich hierdurch nach ersten Ermittlungen und der Mann stürzte mit dem Kopf gegen den Bordstein. Der Fahrer trug bei seiner Testfahrt in dem Gewerbegebiet keinen Helm. Er musste mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Go-Kart, eine Bierkiste auf einem Fahrgestell mit Verbrennungsmotor wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell