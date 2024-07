Polizei Paderborn

POL-PB: Mutter mit zwei Kindern und Zeugen nach Fahrradunfall mit Verletzten gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Nach einem Fahrradunfall auf dem Gehweg an der Detmolder Straße, an dem am Donnerstag (11.07.2024) ein radelnder Junge und eine Radfahrerin beteiligt waren, sucht die Polizei das Kind und Unfallzeugen.

Eine 39-jährige Radfahrerin fuhr gegen 13.55 Uhr auf dem für Radfahrer frei gegebenen Gehweg an der Detmolder Straße von Schlangen kommend stadteinwärts. Kurz vor dem Kreisverkehr Schwimmbadstraße überholte sie zunächst eine radelnde Frau. Dann wollte sie zwei radelende Kinder überholen. Plötzlich stürzte eins der Kinder. Um nicht mit dem am Boden liegenden Jungen zu kollidieren, machte die 39-Jährige eine Vollbremsung, stieß seitlich gegen ein geparktes Auto und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Am Auto entstanden Lackkratzer.

Der acht- bis neunjährige Junge stand wieder auf. Ob er verletzt war oder nicht, ist nicht bekannt. Die andere Radlerin schien seine Mutter zu sein. Nach einer kurzen Entschuldigung fuhren der gestürzte Junge, das andere Kind und die mutmaßliche Mutter stadteinwärts davon. Sie soll etwa 35 Jahre alt und schlank sein. Die Frau hatte ein arabisches Erscheinungsbild und trug ein braunes Kopftuch. Zu den Kindern ist nichts weiter bekannt.

Unfallzeugen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Frau mit den beiden Kindern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell