Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Firmenhalle und Restaurant

Delbrück (ots)

(mb) In den letzten Tagen sind an der Industriestraße und der Boker Straße Einbrüche in Gewerbebetriebe verübt worden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kletterten Einbrecher über den Grundstückszaun eines Nutzfahrzeughandels an der Industriestraße. Die Täter versuchten ein Fenster zur Betriebshalle einzuschlagen, ließen aber von weiterem Vorgehen ab.

In der Nacht zu Mittwoch kamen die Einbrecher erneut, kletterten über den Zaun und brachen eine Tür auf, um in die Betriebshalle des Nutzfahrzeughandels einzudringen. Sie traten eine Bürotür ein und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertsachen. Aus der Werkstatt wurden Werkzeugmaschinen und Zubehör entwendet. Die Tatzeit dürfte in diesem Fall zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr liegen.

In der gleichen Nacht ist zudem in eine Restaurantfiliale an der Boker Straße eingebrochen worden. Die Tat wurde am Mittwochmorgen um 07.30 Uhr entdeckt. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in das Lokal. Sie versuchten einen Möbeltresor aufzubrechen und flüchteten schließlich ohne Beute.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell