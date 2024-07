POL-PB: Siebenjährige läuft gegen Auto

Delbrück (ots) - (mb) Am Montag waren in Delbrück und Boke Einbrecher aktiv, während die Hausbewohner unterwegs waren. Die Polizei sucht Zeugen. In einem Einfamilienhaus an der Leipziger Straße waren die Bewohner zwischen 11.00 Uhr und 12.20 Uhr nicht zuhause. In diesem kurzen Zeitraum wurde ein Parterre-Fenster aufgehebelt. Der oder die Täter stiegen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. An der Haustür und der ...

