Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher gehen Einfamilienhäuser an

Delbrück (ots)

(mb) Am Montag waren in Delbrück und Boke Einbrecher aktiv, während die Hausbewohner unterwegs waren. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Einfamilienhaus an der Leipziger Straße waren die Bewohner zwischen 11.00 Uhr und 12.20 Uhr nicht zuhause. In diesem kurzen Zeitraum wurde ein Parterre-Fenster aufgehebelt. Der oder die Täter stiegen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

An der Haustür und der Terrassentür eines an der Boker Straße zwischen Boke und Thüle liegenden Einfamilienhauses stellten die Bewohner nachmittags Hebelspuren fest. Die Türen hatten die Täter nicht aufbrechen können. In diesem Fall liegt die Tatzeit zwischen 12.00 Uhr und 14.00Uhr.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat viele Informationen dazu im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell