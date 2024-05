Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Haslach: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.05.2024) Zwischen 12.00 Uhr und 15.15 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Sindlinger Straße in Haslach ein. Den Unbekannten gelang es die Terrassentür aufzuhebeln und durchsuchten anschließend alles Stockwerke des Hauses. Hierbei fielen ihnen Elektrogeräte, wie ein Laptop, sowie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro in die Hände. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Herrenberg zu wenden.

