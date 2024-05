Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Weil im Schönbuch

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (19.05.2024) gegen 01:45 Uhr kam es in Weil im Schönbuch in der Tübinger Straße zu einem Unfall mit größerem Sachschaden. Eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin eines weißen VW, die aus Richtung Schulsteige kam, hatte mutmaßlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und nach einer Linkskurve eine Straßenlaterne umgefahren. Trotz eines entstandenen Sachschadens von etwa 2.000 Euro an der Laterne und vielen zurückgelassenen Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn verließ die Verursacherin unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder der Fahrerin können dem Polizeirevier Böblingen unter 07031/1300 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de mitgeteilt werden.

