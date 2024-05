Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Böblingen und Ludwigsburg: Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sind wieder mit dem Karrieremobil auf Pfingsttour

Ludwigsburg (ots)

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Jürgen Hach und Ralph Prexler, nutzen die diesjährigen Pfingstferien erneut und gehen mit dem Karrieremobil auf Pfingsttour. Die beiden Polizeibeamten bereisen die Landkreise Böblingen und Ludwigsburg und sind an insgesamt acht Terminen vor Ort. Am Polizeiberuf Interessierte sind herzlich eingeladen, sich von den beiden zu den verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten in diesen Beruf und die Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten im Anschluss an die Ausbildung beraten zu lassen.

Unter https://www.karriere-polizei-bw.de/, auf Instagram @polizei.bw und @karriere.polizei.bw, bei Facebook und auf dem YouTube-Kanal der Polizei-Baden-Württemberg besteht außerdem vorab und jederzeit die Möglichkeit sich zu informieren.

- Termine im Landkreis Ludwigsburg:

Samstag, 25.05.24, 10.00 - 15.00 Uhr

71638 Ludwigsburg, Rathausplatz

Montag, 27.05.23, 10.00 - 13.00 Uhr

71672 Marbach am Neckar, Marktstraße, Fußgängerzone

Montag, 27.05.24, 14.00 - 17.00 Uhr

71665 Vaihingen an der Enz, Marktplatz beim Rathaus

Dienstag, 28.05.24, 10.00 - 13.00 Uhr

74321 Bietigheim-Bissingen, Fußgängerzone beim Ku(h)riosum

Dienstag, 28.05.24, 14.00 - 17.00 Uhr

70839 Gerlingen, Europaplatz

- Termine im Landkreis Böblingen:

Mittwoch, 29.05.24, 10.00 - 13.00 Uhr

71229 Leonberg, Belforter Platz, vor dem Rathaus

Mittwoch, 29.05.24, 14.00 - 17.00 Uhr

71263 Weil der Stadt, Marktplatz

Freitag, 31.05.24, 10.00 - 13.00 Uhr

71063 Sindelfingen, Parkplatz Stadthalle, Burghaldenstraße

Freitag, 31.05.24, 14.00 - 17.00 Uhr

71088 Holzgerlingen, Rathausvorplatz, (Böblinger Str. 5)

Samstag, 01.06.24, 10.00 - 13.00 Uhr

71083 Herrenberg, Marktplatz

