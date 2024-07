POL-PB: Schwerverletzter Fußgänger

Delbrück (ots) - (mb) In den letzten Tagen sind an der Industriestraße und der Boker Straße Einbrüche in Gewerbebetriebe verübt worden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kletterten Einbrecher über den Grundstückszaun eines Nutzfahrzeughandels an der Industriestraße. Die Täter versuchten ein Fenster zur Betriebshalle einzuschlagen, ließen aber von weiterem Vorgehen ab. In der Nacht zu Mittwoch kamen die ...

