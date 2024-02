BPOL-HB: Neue Bundespolizisten in Bremen

Bremen (ots) - Bremen, Hauptbahnhof, HB-Sebaldsbrück / 24.02.2024 - 21:10 Uhr Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Samstagabend in einem Regionalexpress auf der Fahrt vom Bremer Hauptbahnhof in Richtung Verden sucht die Bundespolizei Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren am Abend des 24.02.2024 zwei Gruppen mit insgesamt zehn Beteiligten am Hbf. in Streit geraten. Beide Streitparteien nutzten um ...

