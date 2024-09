Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Doppelt Pech hatte ein 21-Jähriger am Mittwoch gegen 18 Uhr, als er mit seinem Wagen auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Oberzell und Ravensburg-Süd liegen blieb. Eine Polizeistreife, die das Pannenfahrzeug absicherte, stellte fest, dass der 21-Jährige keinen Führerschein besitzt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Ravensburg

Polizei nimmt Mann nach Widerstand in Gewahrsam

Ein 27-Jähriger hat Donnerstag gegen 23 Uhr Widerstand gegen die Polizei geleistet und die eingesetzten Polizisten aufs Übelste beleidigt. Die Beamten wurden gerufen, weil sich der 27-Jährige weigerte, ein Hotel in der Mauerstraße zu verlassen. Bereits am frühen Mittwochmorgen war der Mann in ähnlicher Weise aufgefallen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5857650). Einem Platzverweis kam der 27-Jährige nicht nach, weshalb die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen. Gegen den Zugriff wehrte sich der Mann enorm. Statt im Hotel musste der 27-Jährige die restliche Nacht in einer Arrestzelle bei der Polizei verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Bad Waldsee

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Freitag kurz nach 1 Uhr im Heurenbacher Weg ein Opel in Brand geraten. Der 36-jährige Besitzer des Wagens konnte die Flammen, die im Bereich des Lenkrads entstanden waren, noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr selbst löschen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wangen

31-Jähriger bedroht Jobcenter-Angestellte

Seiner Wut Ausdruck verliehen hat offenbar ein 31-Jähriger am Mittwochmorgen, als er gegenüber einer Jobcenter-Mitarbeiterin am Telefon androhte, mit einem Hammer vorbeizukommen und sein Geld abzuholen. Zuvor war dem Mann von der Angestellten in einem Telefonat mitgeteilt worden, dass von ihm beantragte Leistungen gestrichen wurden. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 31-Jährigen im Stadtgebiet antreffen. Einen Hammer führte er nicht mit. Da der Mann sich der Kontrolle der Beamten entziehen wollte und weiter in Richtung Jobcenter ging, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Dagegen wehrte sich der 31-Jährige mit aller Kraft. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen eine Geldstrafe aus einem anderen Verfahren anhängig war. Da er diese nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Argenbühl

Entgegenkommenden gestreift - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 20.30 Uhr auf der B 12 zwischen Eglofstal und Wangen. Ein 38-jähriger Ford-Transit-Fahrer war in Richtung Wangen unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge kurz nach Eglofstal der Lenker eines noch unbekannten Wagens auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Unbekannte streifte den Ford, wobei der Außenspiegel beschädigt wurde und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Im Anschluss fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker in Richtung Eglofstal weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei zu melden.

Bad Wurzach

Auffahrunfall fordert einen Verletzten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 14 Uhr bei Truschwende gefordert. Ein Fahrzeuglenker wollte in Fahrtrichtung Bad Wurzach nach links auf einen Gemeindeverbindungsweg abbiegen, weshalb mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten. Eine 27 Jahre alte Ford-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Skoda eines vorausfahrenden 37-Jährigen auf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

