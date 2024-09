PP Ravensburg: Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach Besitzern

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Mann versucht mit Kettensäge in Wohnung einzubrechen Kurz nach 2 Uhr meldete am Donnerstag eine 41-Jährige der Polizei, dass eine Person versuche, mit einer Kettensäge in ihre Wohnung in Laiz einzudringen. Während des Telefonats waren Kettensägegeräusche und Geschrei im Hintergrund wahrnehmbar. Der unbekannte Täter verschaffte sich vermutlich durch die defekte ...

mehr