Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei nimmt Täter nach Sachbeschädigung fest

Ein 23-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs randaliert. Unter anderem schlug der Mann mindestens eine Fensterscheibe ein. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 23-Jährigen noch im Bereich des Bahnhofs vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige, der die Tat sogar mit seinem Mobiltelefon gefilmt hat, muss nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Ravensburg

Zwei Fahrzeuge bei Wildunfall beschädigt

Gleich zwei Fahrzeuge sind bei einem Wildunfall am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der L 288 beschädigt worden. Ein Reh querte die Landesstraße zwischen Nessenbach und Hotterloch und wurde vom Skoda einer 81-Jährigen erfasst. Durch die wuchtige Kollision wurde das Tier gegen den Skoda eines entgegenkommenden 41-Jährigen geschleudert. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Reh starb noch an der Unfallstelle.

Ravensburg

Rollerfahrer hat keinen Führerschein

Rasant war ein 48-Jähriger mit seinem Motorroller am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der B 30 unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer alarmierte die Polizei, nachdem der Roller rund 80 km/h schnell fuhr. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg konnte den Mann am Übergang zur B 467 stoppen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Roller deutlich schneller fuhr als zulässig und der 48-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis dafür besitzt. Die Beamten stellten den Roller sicher und zeigten den 48-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft an.

Weingarten

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Einparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 11.40 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ettishofer Straße einen Audi Q3 beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Vorfahrt missachtet - Sachschaden

Auf rund 14.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in der Niederbieger Straße entstanden ist. Ein 90-jähriger Toyota-Fahrer wollte die dortige Kreuzung von der Daimlerstraße kommend geradeaus überqueren. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt aus. Der Senior übersah den VW einer 71-jährigen Vorfahrtsberechtigten, die auf der Niederbieger Straße unterwegs war. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Baindt

Exhibitionist unterwegs

Am Egelsee bei Baindt hat ein bislang unbekannter Mann am Dienstag gegen 14 Uhr sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Unbekannte hatte zuvor zwei junge Frauen auf einem Steg beobachtet und sich schließlich hinter einem Baum versteckt. Als die Frauen ihm nachgingen, suchte er das Weite. Der Mann soll 165 bis 170 cm groß und etwa 45 bis 50 Jahre alt sein und hatte grau-schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit ein dunkelblaues Polo-Shirt sowie olivgrüne bzw. graue Shorts und führte ein buntes Handtuch mit sich. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Altshausen

Fahrerflucht

In den zehn Minuten, in denen sich die Besitzerin eines Opel Mokka in einem Supermarkt in der Hauptstraße befand, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker den Wagen am Dienstag zwischen 19.10 Uhr und 19.20 Uhr auf dem Parkplatz gestreift. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weg. Der Sachschaden an der rechten hinteren Seite des Opels wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Leutkirch

Moped beschädigt - Polizei ermittelt

In einer Garage in Bimmlings hat ein Unbekannter eine Schwalbe Simson beschädigt. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeireviers Leutkirch zufolge betrat der Täter die nicht verschlossene Garage am frühen Mittwochmorgen mutmaßlich zwischen 2.30 Uhr und 4.30 Uhr und riss bzw. schnitt mehrere Teile ab. Zudem wurden Symbole in den Lack gekratzt. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell