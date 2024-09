Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Kraftradfahrer stoßen zusammen

Beim Zusammenstoß zweier Leichtkrafträder am Dienstag gegen 12 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Knellesberg und Untertennenmoos wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Ein 17-Jähriger war mit seiner Cross-Maschine in Richtung Knellesberg unterwegs, als ihm am Ende des Waldstücks ein 53 Jahre alter Vespa-Lenker entgegenkam. Aus bislang nicht abschließend bekannter Ursache kam der Jugendliche in der Folge ins Rutschen und kollidierte mit dem Entgegenkommenden. Rettungsdienste brachten die Beteiligten in ein Krankenhaus. An den Zweirädern entstand jeweils erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Friedrichshafen

Berauscht unterwegs

Polizisten haben am Dienstagabend einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der offenbar berauscht im Stadtgebiet unterwegs war. In der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung des 24-Jährigen, auch ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, droht ihm neben einem Fahrverbot und Punkten im Verkehrssünderregister auch ein empfindliches Bußgeld von mehreren hundert Euro.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos kam es am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Ravensburger Straße. Ein 20 Jahre alter Ford-Lenker fuhr einer Vorausfahrenden wuchtig auf, woraufhin der BMW auf einen vorausfahrenden Audi aufgeschoben wurde. Durch den Aufprall wurde eine Mitfahrerin im BMW leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Markdorf

Autofahrer übersieht Radfahrerin

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstag gegen 8.30 Uhr an der Einmündung der Eisenbahnstraße zur Gutenbergstraße wurde eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Die 34-jährige Radfahrerin war samt Kinderanhänger auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Ravensburger Straße unterwegs und wurde an der Einmündung offenbar von einem 68 Jahre alten Audi-Lenker übersehen. Die Frau stürzte vom Rad zu Boden und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken unterwegs

Ihren Führerschein abgeben musste eine 73-Jahre alte Autofahrerin, nachdem sie am Dienstagabend gegen 22 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Ein Zeuge war auf die unsichere Fahrweise der Frau aufmerksam geworden und verständigte die Polizei, als der Wagen auf die Gegenfahrbahn sowie in den Grünstreifen geraten und mehrfach gegen den Bordstein gefahren war. Die Beamten veranlassten eine Atemalkoholmessung bei der 73-Jährigen, die rund 0,6 Promille anzeigte. Sie musste aufgrund der offensichtlichen Fahruntüchtigkeit eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte die Frau nicht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

