POL-PDNR: Mit Alkohol am Steuer erwischt

Niederbreitbach (ots) - Am Donnerstag, den 28.03.2024 kam es gegen 17:30 Uhr in Niederbreitbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Eine 64-jährige Fahrzeugführerin missachtete hierbei die Vorfahrt des Motorradfahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

