Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.09.2024

Markdorf / Bodenseekreis (ots)

Mann attackiert und bestohlen - Kriminalpolizei ermittelt

Nach einem Vorfall am Montagabend in der Ravensburger Straße haben die Kriminalpolizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Konstanz Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 27-Jähriger von zwei Personen angegriffen, mit Pfefferspray besprüht und bestohlen worden sein. Das Duo stieg im Anschluss in einen bereitstehenden Pkw, der von einem Dritten gelenkt wurde, und suchte das Weite. Das Opfer wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und in der Folge von einem Rettungsdienst ambulant versorgt. Zeugenhinweise führten die Ermittler rasch auf die Spur des Fahrzeugs und dessen 24-Jahre alten Fahrer. Im Rahmen weiterer Recherchen konnte schließlich auch ein 30-Jähriger ermittelt werden, bei dem es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen der beiden Angreifer handelt. Sowohl der 24 Jahre alte Fahrer des Fluchtwagens als auch der 30-Jährige wurden in der Folge vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden der türkische sowie der deutsche Staatsangehörige am Dienstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dieser konnte zunächst unter Auflagen außer Vollzug setzt werden.

Bei dem Raubgut handelte es sich um ein Smartphone und einen niedrigen dreistelligen Bargeld-Betrag. Die Beamten der Kriminalpolizei schließen nicht aus, dass zwischen den Angreifern und dem 27-Jährigen eine Vorbeziehung bestand. Die Überprüfungen hierzu dauern ebenso an, wie die Ermittlungen zum zweiten, bislang noch unbekannten Angreifer.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-0

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell