PP Ravensburg: Korrektur zur Pressemitteilung

In der Pressemitteilung zur Gewahrsamnahme von vier Bewohnern der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen hat sich der falsche Wochentag eingeschlichen. Die Gewahrsamnahmen fanden am späten Montagabend statt.

Sigmaringen

Polizei nimmt innerhalb weniger Stunden vier Personen in Gewahrsam

Innerhalb weniger Stunden musste die Polizei am späten Dienstagabend gleich vier Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Gewahrsam nehmen. Ein 30-Jähriger fiel kurz vor 21.30 Uhr vor einem Einkaufscenter in der Georg-Zimmerer-Straße bei einem Streit negativ auf, verhielt sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und beleidigte diese unter anderem als Rassisten. Als er sich an seiner Unterkunft immer noch nicht beruhigt hatte und auch einen Security beleidigte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und in eine Arrestzelle gebracht. Nahezu zeitgleich schlug ein 25-Jähriger in zeitlichem Abstand gleich zweimal auf einen 22-Jährigen ein. Auch er war bereits zuvor in der Stadt aufgrund seiner Alkoholisierung negativ aufgefallen und wurde schließlich aufgrund seines Ausnahmezustands in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Ebenfalls in einer Fachklink endete der Abend schließlich für zwei 24-Jährige, die sich kurz vor 23.30 Uhr im Bereich der Binger Straße wohl mit anderen Personen geprügelt und anschließend Securities beleidigt und verbal bedroht hatten. Einer der Beteiligten wurde aufgrund seines Verhaltens unmittelbar in Gewahrsam genommen. Der Zweite, nachdem er einen ihm gegenüber ausgesprochenen Platzverweis missachtete.

