POL-MK: Einbruch in Lagerhalle

Meinerzhagen (ots) - Am Freitag gegen 20 Uhr kam es auf der Kirmes zu einem Streit zwischen einem Schausteller und einem Gast. Die beiden sollen sich gegenseitig getreten bzw. geschlagen haben. Sie erlitten beide leichte Verletzungen. Unbekannte haben am langen Pfingst-Wochenende einen Jagdhochsitz am Wilkenberg beschädigt. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

