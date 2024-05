Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Toilette zusammengebrochen/ Angriffe in der Innenstadt/ Reifen zerstochen/ Diebstahl verhindert

Altena (ots)

Eine 28-jährige Frau aus Lüdenscheid wurde in der Nacht zum kurz nach Mitternacht im Krankenhaus in Hellersen eingeliefert. Sie hatte auf dem Feuerwehrfest in Rosmart Alkohol getrunken und war zur Toilette gegangen. Als sie nicht zurückkam, machte sich ihr Freund gegen 23 Uhr auf die Suche und fand sie benommen auf der Toilette. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Sie äußerte gegenüber der Polizei den Verdacht, dass ihr K.O.-Tropfen verabreicht worden seien. Ihr wurden Blut- und Urinproben abgenommen.

Zwei maskierte Männer haben am Donnerstag gegen 15 Uhr am Markaner unter anderem mit einem Schlagstock auf einen 59-jährigen Altenaer eingeschlagen. Zeugen beobachteten, wie die zwei Maskierten auf den auf einer Bank sitzenden Mann zuliefen und ihn angriffen. Das Opfer bekam Schläge und Tritte. Im Anschluss flüchteten die Angreifer mit einem blauen Kia. Das verletzte Opfer lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Angreifer wurden auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Sie seien unterschiedlich groß gewesen. Einer trug eine weiße, der andere eine schwarze Maske. Der eine hatte eine helle Jogginghose und ein schwarzes Hemd an, der andere trug eine Jeanshose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Ein 31-jähriger Mann hat am Samstag am Markaner einen 17-Jährigen mit einem Messer bedroht. Kurz nach 18 Uhr wurde die Polizei zum Busbahnhof gerufen. Der 17-Jährige und sein Bruder konnten aufgrund sprachlicher Probleme nur ungefähr mitteilen, was passiert ist. Demnach sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem 31-Jährigen gekommen, in dessen Verlauf der Ältere eine Art Messer aus der Tasche geholt und den 17-Jährigen aufgefordert habe, mitzukommen. Danach sei er über die Fußgängerbrücke auf die andere Lenne-Seite gegangen. Dort trafen ihn die Polizeibeamten an. Auch mit ihm war eine Verständigung schlecht möglich: Aufgrund sprachlicher Kenntnisse und seiner erheblichen Alkoholisierung. Ein Messer hatte er zwar nicht dabei. Doch die Polizeibeamten entdeckten das Messer direkt neben ihm im Busch. Er bestreitet die Bedrohung. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Gegen den offiziell in Brilon gemeldeten Mann laufen mehrere Aufenthaltsermittlungen.

Am Montag verprügelte ein 54-jähriger Mann in der Kirchstraße einen 51-jährigen Mann. Der Geschädigte machte sich nach dem Vorfall auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Gegen 19.15 Uhr sei er die Kirchstraße entlang gegangen, als er von hinten gepackt wurde und mehrere Faustschläge bekommen habe. Seine Brille ging zu Bruch. Als er weiterging, sei der Angreifer mit einem Stein in der Hand hinter her gekommen. 20 Minuten nach dieser Anzeigenaufnahme erschien der angebliche Angreifer auf der Polizeiwache. Eine sprachliche Verständigung mit ihm war allerdings nicht möglich. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

Im Laufe der vergangenen Woche, zwischen Montagmorgen und Freitagnachmittag wurden Am Stapel die Reifen eines roten Ford Fiesta zerstochen.

Ein 52-jähriger, stark alkoholisierter Mann meldete sich am Freitag gegen 0.20 Uhr auf der Polizeiwache am Bahnhof. Er gibt an, dass er zehn Minuten zuvor am Bahnsteig gestanden habe und zwei oder drei Männer versucht hätten, ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche zu ziehen. Als er sich umdrehte, seien die Unbekannten weggerannt. (cris)

