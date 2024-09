Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Fahrerflucht

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Ford Transit hinterlassen, der im Zeitraum zwischen Dienstag vergangener Woche und Montag, 10 Uhr, auf dem Bleicheparkplatz abgestellt war. Der Unbekannte streifte den Ford offenbar im Vorbeifahren vorne links. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Altshausen

Mit weit über drei Promille mit E-Scooter unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 40-Jähriger, der am Dienstag kurz vor 5 Uhr mit seinem E-Scooter auf der L 289 zwischen Ebenweiler und Altshausen unterwegs war. Ein Alkoholtest bei dem Mann, der sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte und immer wieder einschlief, ergab rund 3,6 Promille. Der 40-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten und den Rest des Tages zur Ausnüchterung in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt und muss zudem für die unfreiwillige Übernachtung aufkommen.

Aulendorf

Fahrzeug zum wiederholten Male beschädigt

Erneut ist ein Pkw im Auenweg mutmaßlich mit einer Stahlbürste erheblich beschädigt worden. Bereits vor rund zwei Wochen wurde der Wagen von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5848091). Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter wiederholt die rechte Fahrzeugseite sowie die Motorhaube und den rechten Frontscheinwerfer mit einer Bürste bearbeitet und wieder Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro verursacht. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wangen

Fahrzeug beschädigt

Noch unklar ist die Ursache einer Beschädigung an einem Seat, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ebnetstraße abgestellt war. Der Wagen wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei schließt sowohl eine mutwillige Beschädigung als auch eine Fahrerflucht nicht aus. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls, der sich auf Höhe Hausnummer 13 zugetragen hat, mögen sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 melden.

Wangen/Hergatz/Schwarzenberg (PI Lindenberg)

Fundunterschlagung eines Geldbeutels

Am Montag meldete eine 25-jährige Frau der Polizei Lindenberg eine Fundunterschlagung. Die Geschädigte verlor am Samstag zuvor ihren Geldbeutel im württembergischen Wangen. Dieser wurde dann im Anschluss im bayerischen Schwarzenberg, einem Ortsteil von Hergatz, aufgefunden und beim Polizeirevier in Wangen abgegeben. Nachdem die 25-Jährige verständigt wurde und den Geldbeutel abholen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Führerschein, ihre Bankkarte und Bargeld aus der Geldbörse entwendet worden waren. Mögliche Zeugen, die in Bezug auf den Fund in Wangen oder der weggeworfenen Geldbörse in Schwarzenberg Angaben zu verdächtigen Personen machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lindenberg unter der Rufnummer 08381 92010 in Verbindung zu setzen (siehe auch Pressemitteilung des PP Schwaben-Süd-West).

Wolfegg

Unfall bei Ausweichmanöver

Bei einem Ausweichmanöver am Montag gegen 13.40 Uhr in der Eintürner Straße ist am VW eines 56-Jährigen Sachschaden in Höhe mehrere hundert Euro entstanden. Eigenen Angaben des 56-Jährigen zufolge kam ihm an einer Engstelle in Molpertshaus der Fahrer eines schwarzen Kombi mit Anhänger entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 56-Jährige nach rechts aus. Dabei wurden sowohl der Außenspiegel als auch ein Reifen des VW derart beschädigt, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Der Lenker des schwarzen Kombi setzte indes seine Fahrt in Richtung Eintürnen fort, ohne anzuhalten. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Kißlegg

Polizei nimmt nach Sachbeschädigung zwei Männer fest

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag nach einer Sachbeschädigung zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen konnte. Die beiden 23 und 49 Jahre alten Männer schlugen gegen 23.30 Uhr auf einen Snackautomaten in der Schlossstraße ein, sodass an diesem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Eine Streife des Polizeireviers Wangen konnte die beiden Tatverdächtigen nach einer kurzen Fahndung noch im Stadtgebiet antreffen. Auf beide kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Kißlegg

Sachschaden bei Auffahrunfall auf der A 96

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Auffahrunfalls, der sich am Montag kurz nach 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord ereignet hat. Ein 85-jähriger Citroen-Lenker musste verkehrsbedingt abbremsen, was eine nachfolgende 74-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät erkannte und auffuhr. Während am Citroen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wird dieser am Mercedes auf etwa 20.000 Euro beziffert. Ein Rettungswagen brachte die 74-Jährige und ihre 72-jährige Beifahrerin vorsorglich in eine Klinik. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Leutkirch

Trickdiebe unterwegs

Das Polizeirevier Leutkirch hat nach einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag vergangener Woche zugetragen hat, Ermittlungen wegen Trickdiebstahls eingeleitet. Ein bislang unbekannter Täter klingelte an der Wohnung einer Seniorin in der Wurzacher Straße und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, er müsse die Wasserrohre aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft durchspülen, gelangte der Unbekannte in die Wohnung. Während der vermeintliche Handwerker zusammen mit der Seniorin das Wasser in Küche und Badezimmer laufen ließ, durchsuchten Komplizen des Mannes unbemerkt die weiteren Räume der Wohnung. Erst nachdem der Unbekannte nicht mehr da war, bemerkte die Frau das Fehlen von Schmuck sowie Bargeld und erstattete Anzeige bei der Polizei. Personen, denen der Unbekannte und seine Begleiter in dem Mehrfamilienhaus zwischen 17 Uhr und 17.20 Uhr aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden. Die Ermittler warnen vor dieser und ähnlichen Betrugs- und Diebstahlsmaschen und empfehlen, insbesondere ältere Angehörige zu sensibilisieren.

