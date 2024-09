Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schüsse im Wohngebiet - Großeinsatz der Polizei

Meckenbeuren / Bodenseekeis (ots)

Ein 25-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr in Brochenzell einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mehrere besorgte Zeugen hatten in den frühen Morgenstunden den Notruf gewählt und von mehreren Schüssen berichtet. Beim Eintreffen in der Ettenkircher Straße vernahmen auch die Polizisten Knallgeräusche und konnten den 25-Jährigen nach kurzer Zeit in seinem Haus antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der folgenden Durchsuchung fanden sie im Haus zwei Schreckschusswaffen sowie Munition und stellten diese sicher. Der 25-Jährige, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde aufgrund seines psychisch auffälligen Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht. Darüber hinaus musste er eine Blutprobe abgeben. Ersten Erkenntnisse der Polizei zufolge feierte der Mann mit weiteren Personen eine Party. Nachdem er offenbar im Rausch zunehmend aggressiv wurde und Schüsse ins Freie abgab, suchten seine Gäste das Weite. Die Ermittlungen dauern an, die Beamten prüfen aktuell Waffenrechtliche Verstöße. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

