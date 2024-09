Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.09.2024

Sigmaringen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Nach tätlicher Auseinandersetzung: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Samstag gegen Mitternacht auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5855029) haben das Kriminalkommissariat Sigmaringen und die Staatsanwaltschaft Hechingen zwischenzeitlich Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Mordes aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 26 Jahre alte Tunesier mit einem scharfkantigen Gegenstand seinen 27-jährigen Landsmann unvermittelt angegriffen. Der 27-Jährige zog sich dabei Schnittverletzungen am Hals zu, wobei der Angriff nach derzeitiger Einschätzung auch tödlich hätte verlaufen können. Noch am Montag wurde der dringend Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen erließ. Seither sitzt der tunesische Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

