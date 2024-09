Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Eine Person bei Auseinandersetzung verletzt

Sigmaringen (ots)

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Samstag gegen Mitternacht ist eine Person leicht verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger war bereits eine halbe Stunde zuvor im Bereich einer Tankstelle in der Mühlbergstrasse in aggressiver Weise aufgefallen. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei den Mann nicht mehr antreffen. Zur Tatzeit ging der 26-Jährige auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle auf einen 27-Jährigen los und verletzte diesen leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat, die das Kriminalkommissariat Sigmaringen führt, dauern derzeit an.

