Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 01.09.24 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Betrunkener Pkw-Lenker fährt Schlangenlinien.

Ein Streifenwagen des Polizeireviers Bad Saulgau schloss am frühen Sonntagmorgen in Hohentengen zu einem vorausfahrenden Pkw Audi auf. Während der Hinterherfahrt stellten die Beamten fest, dass der Audi in ausgeprägten Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Der 37jährige Fahrzeugführer hatte zu tief ins Glas geschaut. Ein Alcotest ergab einen Wert von beinahe 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Fahrers einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

