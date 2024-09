Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Erste gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg

Ravensburg (ots)

Streit eskaliert- ein Toter

Ein Streit zwischen zwei 25 und 31 Jahre alten Asylbewerbern, der bereits am Donnerstag schwelte (wir berichteten), ist am Freitagabend eskaliert. Das Duo traf ersten Erkenntnissen der Polizei kurz nach 19 Uhr vor einem Supermarkt in der Jahnstrasse aufeinander, wo die Auseinandersetzung erneut aufflammte. Im Zuge des Streits verletzte der 31-jährige Gambier den 25-jährigen Somalier mit einem Messer schwer. Eine zufällig vor Ort befindliche Polizeistreife schritt ein und nahm den 31-Jährigen vorläufig fest. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er noch am Abend seinen Verletzungen erlag. Die Hintergründe sind noch völlig unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Ravensburg übernommen hat.

Staatsanwältin Henninger, Tel. 0751/806-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

