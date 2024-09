Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Beamte stoppen betrunkenen Autofahrer auf Bundesstraße

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stoppten Polizeibeamte einen alkoholisierten Autofahrer. Der 45-Jährige befuhr mit seinem Subaru die B313 in Fahrtrichtung Sigmaringen. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise und den deutlichen Schlangenlinien, die der Mann fuhr, unterzogen die Beamten ihn einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von rund 2,4 Promille auf. Zur Blutentnahme musste der 45-Jährige in ein Krankenhaus. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Der Autofahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Meßkirch

Autofahrerin weicht Tier aus und kollidiert mit Gegenverkehr

Wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Pkw in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Walbertsweiler und Meßkirch. Eine 24-Jährige wich in den Gegenverkehr aus, als ein unbekanntes Tier die Fahrbahn querte. Hierbei kam ihr ein 26-jähriger Ford-Fahrer entgegen. Infolge dessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 26-Jährige verletzte sich leicht, die 24-Jährige erlitt eine Fraktur und wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Da die Wagen nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Mengen

Unbekannter Dieb bricht in Haus ein

Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Mittwochmorgen unerlaubt Zutritt zu einem Haus in der Bussenstraße. Dort durchwühlte er sämtliche Schubladen und Schränke. Hierbei entwendete er unter anderem Elektronikgeräte. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 6 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich auf dem Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell