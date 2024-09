Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 01.09.24 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht nach Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 16.15 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße. Zeugen beobachteten, wie ein grau/silberner Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Der Fahrer hielt sich noch einige Zeit auf dem Parkplatz auf und entfernte sich dann unerlaubt. Das flüchtige Fahrzeug hatte ein ausländisches Kennzeichen. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Mehrere bislang der Polizei unbekannte Personen beobachteten offensichtlich den Vorfall. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Überlingen (Tel. 07551-8040) in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Alkoholisierter Pkw-Lenker wird nach Verfolgungsfahrt gestellt

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr im Bereich Owingen und Überlingen. Dem Polizeirevier Überlingen wurde zunächst im Stadtgebiet Überlingen ein Pkw mit auffälliger Fahrweise mitgeteilt. Im Zuge der Fahndung wurde das Fahrzeug bei Owingen fahrend festgestellt. Mehreren Anhalteaufforderungen, unter anderem durch Blaulicht und Martinshorn, kam der Fahrzeuglenker nicht nach und entzog sich durch Flucht. Die Fahrt ging über Owingen und Bambergen wieder zurück nach Überlingen. Der Flüchtige fuhr außer Orts rücksichtlos mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h. In Überlingen schließlich hielt er von sich aus an, schloss sich aber in seinem Fahrzeug ein. Mehreren Aufforderungen, das Fahrzeug zu öffnen, kam der Fahrer nicht nach. Die Beamten schlugen daraufhin eine Fahrzeugscheibe ein und konnten das Fahrzeug entriegeln. Gegen sein Herausholen aus dem Fahrzeug setzte sich der 54jährige Fahrzeuglenker massiv zur Wehr. Die Person konnte letztendlich aus dem Fahrzeug herausgeholt und mittels Handschließen geschlossen werden. Der Mann war alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im weiteren Verlauf beleidigte, bespuckte und bedrohte er die Beamten wie auch den Rettungsdienst. Nach einer Blutentnahme verbrachte man ihn in eine Fachklinik. Gegen ihn wird jetzt wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Langenargen

Wohnzimmer brennt aus

Zu einem Zimmerbrand wurde die Feuerwehr am Samstagmorgen in die Untere Seestraße nach Langenargen gerufen. Der Brand konnte von der Feuerwehr Langenargen schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Friedrichshafen-Manzell

Brennende Pkw auf Parkplatz

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstag um die Mittagszeit ein Pkw Audi in Brand. Dieser war abgestellt auf einem Kaufhausparkplatz in der Stockholzstraße. Das Feuer griff auch auf einen danebenstehenden Pkw über. Die Brände konnten von der Feuerwehr Friedrichshafen, die mit 16 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils Totalschaden. Ein weiterer Pkw wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30000 Euro.

Friedrichshafen

Unbekannte werfen Scheibe ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird eine Scheibe der Postbank Filiale am Bahnhofplatz mit einem Stein eingeworfen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541/7010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell