Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mähdrescher touchiert Fahrzeug und flüchtet

Am Freitag gegen 12:30 Uhr befuhr ein grüner Mähdrescher die Georgstraße und bog nach rechts in die Meersburger Straße ein. Hierbei touchierte der linke Hinterreifen des Mähdreschers die linke Fahrzeugseite eines in der Meersburger Straße stehenden Mercedes-Benz. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Lenker des Mähdreschers von der Örtlichkeit. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Tel.: 07518033333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Alkoholisierter Fahrzeuglenker verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 35-Jähriger Lenker eines Renault die L314 von Bad Wurzach kommend in Richtung Bergatreute. Auf Höhe Mennisweiler kam der Lenker des Renault auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Zugmaschine. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem leicht verletzten Renault-Lenker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten und seinen Führerschein abgeben. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

