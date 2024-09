Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 01.09.24 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg (ots)

Argenbühl

75jähriger zieht sich schwere Verbrennungen zu

Bei dem Versuch Holzreste zu verbrennen, kam es am Samstag gegen 13.00 Uhr in Ratzenried zu einem schweren Unfall im häuslichen Bereich. Der Mann wollte in einer Grillschale Holzreste verbrennen. Da das Feuer nicht richtig in Gang kam, schüttete der 75jährige Methanol aus einem Kanister nach. Dabei kam es zu einer Rückzündung in den Kanister, der daraufhin förmlich explodierte. Die brennende Flüssigkeit ergoss sich über den Mann. Er konnte sich zwar noch selbst ablöschen, zog sich aber lebensgefährliche Verbrennungen zu und wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

