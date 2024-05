Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Ermittlungserfolg der Polizei in Georgsmarienhütte- Schmuckdiebin überführt

Osnabrück (ots)

Bereits seit dem 31.08.2023 ermittelt der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Georgsmarienhütte gegen eine namentlich zunächst unbekannte Täterin, die unter dem Verdacht steht, an diesem Tage in einem Dissener Einfamilienhaus Schmuck und andere Wertgegenstände im Gesamtwert von nahezu 14.000,-EURO entwendet zu haben. Die 69-jährige Geschädigte hatte seinerzeit über das Onlineportal 'kleinanzeigen' nach einer Putzfrau gesucht. Hierauf meldete sich bei der Dissenerin eine 'Marija' und man vereinbarte für den letzten Tag im August einen Probetermin. 'Marija', die lange schwarze Haare hat, ca. 25 Jahre alt und von kräftiger Gestalt ist, trug eine schwarze Gesichtsmaske. Ein Kind sei zu Hause erkrankt und sie wollte die Erreger nicht verbreiten, so ihre Begründung. Als die Geschädigte die 'Marija' für einen kurzen Moment alleine im Haus putzen ließ, nutzte diese die Gelegenheit und verschwand mit den Wertsachen in unbekannte Richtung. Beim zuständigen Polizeikommissariat in Georgsmarienhütte ging man gleich anfangs davon aus, dass es sich hier um eine überregionale Täterin handelt, die sich auf ein solches Vorgehen, insbesondere zum Nachteil älterer Menschen, spezialisiert hat. Hierauf folgten intensive Auswertungen von Handydaten und der kriminalpolizeiliche Datenabgleich mit Polizeibehörden in Niedersachen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Insbesondere der guten Zusammenarbeit mit dem KK 23 der Kreispolizei Wesel in Xanten war es geschuldet, dass eine Tatverdächtige namentlich ermittelt werden konnte, die tatsächlich nicht 'Marija' mit Vornamen heißt. Die Verdachtsmomente konnten bei den weiteren, gemeinsam geführten Ermittlungen so erhärtet werden, dass die Amtsgerichte in Osnabrück und Moers Durchsuchungsbeschlüsse gegen die 32-jährige Frau aus Ratingen bei Düsseldorf erließen. Am 11.04.2023 fuhren Kriminalbeamte aus Georgsmarienhütte und Xanten nach Ratingen, um dort gemeinsam mit den örtlich zuständigen Kollegen die strafprozessualen Maßnahmen durchzuführen. In der Wohnung der Geschädigten fanden die Beamten neben Schmuck- und Wertgegenständen im Wert von mehreren tausend Euro auch weiteres belastendes Material. Die Ermittlungen gegen die Frau, die möglicherweise einen männlichen Mittäter hat, der die Täterin wahrscheinlich mit einem silbernen VW Touran zu den Tatorten in den bereits genannten Bundesländern brachte, dauern an. Im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück schlug die 32- jährige Ratingerin nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen am 20.01.2024 in Osnabrück und am 12.02.2024 in Salzbergen zu. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die noch keine Anzeige erstattet haben, ihre örtliche Polizeidienststelle aufzusuchen und dort vorzusprechen. Die bei den Durchsuchungsmaßnahmen in Ratingen beschlagnahmten Gegenstände sind unter der Datumsangabe 11.04.24 und Eingabe einer Kategorie unter folgendem Internetlink einzusehen:

https://www.securius.eu/de/datenbank/

Sollten potentielle Geschädigte die online eingestellten Gegenstände als ihr Eigentum wiedererkennen, wird darum gebeten, direkt mit der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401-83160 Ansprechpartner: KHK Ziemann, Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell