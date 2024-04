Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Ledeburg: Unbekannter überfällt 19-Jährigen und verletzt ihn schwer - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am frühen Montagabend, 15.04.2024, ist ein 19-jähriger Hannoveraner im Cordweg im hannoverschen Stadtteil Ledeburg von einem Unbekannten überfallen und dabei schwer verletzt worden. Nach der Tat flüchtete der unbekannte Mann zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken war der 19-Jährige zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr im Cordweg in der Nähe des Bahnhofs Hannover-Ledeburg unterwegs. Auf einem Fußweg wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und unvermittelt angegriffen. Der Täter versetzte dem Hannoveraner mehrere Schläge mit einem Schlagring, hielt ihm zeitgleich ein Messer vor und entwendete Wertgegenstände. Bei dem Gerangel stürzten der Angreifer und der 19-Jährige in einen an den Fußweg angrenzenden Bach. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung eines Kleingartenvereins in der Straße "Rehagen". Der 19-Jährige wurde bei dem Überfall schwer verletzt. Ersthelfer alarmierten den Rettungsdienst, der den Hannoveraner zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Der Unbekannte ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat laut Zeugenaussagen einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug der Gesuchte einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Zudem führte er eine schwarze Sporttasche mit sich. Die Kleidung und die Tasche des Gesuchten ist aufgrund des Sturzes in den Bach mutmaßlich nass und schlammbedeckt gewesen.

Die Polizei hat gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen des schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 zu melden. /rod, nash

